22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ulaşımda Türk Yıldızları düzenlemesi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:59
Ulaşımda Türk Yıldızları düzenlemesi
- Antalya'da Pazar günü bazı caddeler trafiğe kapalı olacak

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın yapacağı gösteriye ulaşımın daha rahat sağlanması ve şehir trafiğinin aksamaması için bazı önlemler aldı. Akdeniz Bulvarı ve Konyaaltı Caddesi trafiğe kapatılırken, vatandaşların Konyaaltı sahiline toplu taşıma araçları ile ulaşımı sağlanacak.
Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 97'ncisi kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları gösterisine ulaşımın rahatça sağlanabilmesi ve şehir trafiğinin aksamaması amacıyla trafikte ve toplu taşımada düzenlemeler yapıldı.
Bu kapsamda 23 Nisan 2017 Pazar günü "Akdeniz Bulvarı (Sea Life Hotel Kavşağı - Migros Kavşağı arası )", "İsmail Baha Sürelsan Cd. (Meltem Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Antalya Müzesi Kavşağı arası)", "Konyaaltı Caddesi (Antalya Müzesi Kavşağı ile Selekler Kavşağı arası)" çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanacak
Akdeniz Bulvarı'nda Sea Life Hotel kavşağı ve Minicity kavşağına kadar olan bölüme toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanacak. Etkinlik alanlarına ulaşımın kolaylıkla sağlanması amacıyla sefer aralıkları arttırılan toplu taşıma hatları şunlar:
"VF02 (Varsak - Sea Life Hotel ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; güzergahında değişiklik yapılmadan 12 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek.
UC11 (Meydan - Sea Life Hotel ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; güzergahında değişiklik yapılmadan 15 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek.
KC35, KC35A (Varsak - Sea Life Hotel ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; güzergahında değişiklik yapılmadan 20 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek."
Toplu taşıma araçları alternatif güzergahları
Kapanan Akdeniz Bulvarı (Konyaaltı Sahili) güzergahını kullanan toplu taşıma araçları için oluşturulan alternatif güzergahlar şöyle:
"VC57 (Varsak - Sea Life Hotel - Liman ) ve KC71 ( Meydan - Sea Life Hotel - Hurma ) Numaralı Toplu Taşıma Hatları; Antalya Spor Kavşağı- Minicity - Belediye Cd. - İl Sağlık Kavşağı- Sea Life Hotel'den itibaren mevcut güzergahına devam edecek.
KC 71 Numaralı Toplu Taşıma Hattı, ayrıca Konyaaltı Cd. araç trafiğine kapalı olacağından, Valilik- 100. Yıl güzergahını kullanacak.
VC59 (Varsak - Minicity ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; Antalya Spor Kavşağı- Minicity - Belediye Cd. - Konyaaltı Belediyesi - Atatürk Bulvarını takiben mevcut güzergahına devam edecek."

Konyaaltı Caddesi Kapalı Olacak
Etkinlikler kapsamında araç trafiğine kapanan Konyaaltı Caddesi güzergahını kullanan toplu taşıma araçları için alternatif güzergahlar ise şu şekilde:
"KC06 ( Terracity AVM - Sarısu) ve 800 (Havaalanı - Sarısu ) Numaralı Toplu Taşıma Hatları; 100. Yıl Bulvarı - Güllük - Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren mevcut güzergahına devam edecek.
MC58 (Ünsal Mh. - Adliye) ve MC68 (Ünsal Mh. - Adliye) Numaralı Toplu Taşıma Hatları; 100. Yıl Bulvarı'ndan geçiş yaparak mevcut güzergahlarına devam edecekler."

Emniyet müdürlüğünden güvenlik önlemleri
Antalya Emniyet Müdürlüğü de Türk Yıldızları Gösterisi nedeniyle trafikte bazı önlemler aldı. Konyaaltı Beachpark (Minicity karşısı) semalarında 23 Nisan Pazar günü saat 15.20'de yapılacak gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların yoğun olarak bulunacağı güzergahlarda üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacağını açıkladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Güvenlik tedbirleri kapsamında 14.00-16.00 saatleri arasında; Selekler Çarşısı (Huzur Kavşağı) önünden itibaren Konyaaltı Caddesi-Falez Kavşağı istikametine gidiş ve geliş istikameti olarak, Antalyaspor Kavşağı- Sealife Otel Kavşağı gidiş ve geliş istikameti olarak, Teomanpaşa Caddesinden-Konyaaltı Caddesine açılan yollar gidiş istikametine araç trafiğine kapatılacak. Türkay Otel Kavşağı-Sealife Kavşağı gidiş istikametini kullanan araçlar Sealife Kavşağı'na gelmeden orta refüj aralığından U dönüşü yaptırılacak veya, orta refüj aralığından sağa ve sola gidiş istikametlerine doğru yönlendirilecek. Konyaaltı Plajlarına gidecek vatandaşları taşıyan toplu taşıma araçları, Akvaryum önünde oluşturulacak güvenlik noktasından gerekli kontroller yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilerek Minicity önünden Arapsuyu PTT istikametine doğru yönlendirilecek."

Alternatif yollar
Emniyet Müdürlüğü, kapanan cadde ve sokaklara alternatif olarak, Turgut Reis Caddesi, Yıldız Caddesi, Defterdarlık Caddesi, Meltem Caddesi, 100. Yıl Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Gazi Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın kullanılabileceğini belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

22.04.2017 10:07:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİNE ÇEVRE HİZMET ÖDÜLÜ
Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri
YEREL

18. TARIM VE SERACILIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı
YEREL

ULUSLARARASI ANCA 3. BÖLGE DÜNYA OTİZM FESTİVALİ ALANYA'DA BAŞLADI
3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı
YEREL

3. TEKE YÖRESİ TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
22. Ulusal Kanser Kongresi
YEREL

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
Antalya'da &quot;1. Uluslararası Turizm Festivali&quot; başladı
YEREL

ANTALYA'DA "1. ULUSLARARASI TURİZM FESTİVALİ" BAŞLADI
Antalya'da &quot;hurdacı&quot; cinayeti davası
YEREL

ANTALYA'DA "HURDACI" CİNAYETİ DAVASI
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI
Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan kutlaması
YEREL

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN 23 NİSAN KUTLAMASI
Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına uyarısı
YEREL

BODRUM-ANAMUR ARASINDA DENİZDE FIRTINA UYARISI

&quot;Türk Yıldızları&quot;nın provası ilgi çekti
YEREL

"TÜRK YILDIZLARI"NIN PROVASI İLGİ ÇEKTİ
Polisin elinden kaçan zanlı, havaya ateş açılarak yakalandı
YEREL

POLİSİN ELİNDEN KAÇAN ZANLI, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI
Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu sergisi açıldı
YEREL

ULUSLARARASI GAZİPAŞA SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ AÇILDI
Finike'de 23 Nisan kutlamaları
YEREL

FİNİKE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Futbol Saha Komiserleri Derneğinin eğitim toplantısı
YEREL

FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİNİN EĞİTİM TOPLANTISI
Konyaaltı'nda 23 Nisan Şenlikleri başlıyor
YEREL

KONYAALTI'NDA 23 NİSAN ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu
YEREL

MURATPAŞA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Türk yıldızları Antalya'da
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ANTALYA'DA
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
Rus turistlere &quot;su takı&quot; ile karşılama
YEREL

RUS TURİSTLERE "SU TAKI" İLE KARŞILAMA
Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı
YEREL

AFRİKA-TÜRKİYE DENEYİM PAYLAŞIMI YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
EN ÇOK OKUNANLAR
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
  • 4 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!