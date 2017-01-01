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Ulaşımda Türk Yıldızları düzenlemesi

- Antalya'da Pazar günü bazı caddeler trafiğe kapalı olacak



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları'nın yapacağı gösteriye ulaşımın daha rahat sağlanması ve şehir trafiğinin aksamaması için bazı önlemler aldı. Akdeniz Bulvarı ve Konyaaltı Caddesi trafiğe kapatılırken, vatandaşların Konyaaltı sahiline toplu taşıma araçları ile ulaşımı sağlanacak.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 97'ncisi kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları gösterisine ulaşımın rahatça sağlanabilmesi ve şehir trafiğinin aksamaması amacıyla trafikte ve toplu taşımada düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda 23 Nisan 2017 Pazar günü "Akdeniz Bulvarı (Sea Life Hotel Kavşağı - Migros Kavşağı arası )", "İsmail Baha Sürelsan Cd. (Meltem Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Antalya Müzesi Kavşağı arası)", "Konyaaltı Caddesi (Antalya Müzesi Kavşağı ile Selekler Kavşağı arası)" çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.



Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanacak

Akdeniz Bulvarı'nda Sea Life Hotel kavşağı ve Minicity kavşağına kadar olan bölüme toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanacak. Etkinlik alanlarına ulaşımın kolaylıkla sağlanması amacıyla sefer aralıkları arttırılan toplu taşıma hatları şunlar:

"VF02 (Varsak - Sea Life Hotel ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; güzergahında değişiklik yapılmadan 12 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek.

UC11 (Meydan - Sea Life Hotel ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; güzergahında değişiklik yapılmadan 15 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek.

KC35, KC35A (Varsak - Sea Life Hotel ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; güzergahında değişiklik yapılmadan 20 dakika sefer aralıklarıyla hizmet verecek."

Toplu taşıma araçları alternatif güzergahları

Kapanan Akdeniz Bulvarı (Konyaaltı Sahili) güzergahını kullanan toplu taşıma araçları için oluşturulan alternatif güzergahlar şöyle:

"VC57 (Varsak - Sea Life Hotel - Liman ) ve KC71 ( Meydan - Sea Life Hotel - Hurma ) Numaralı Toplu Taşıma Hatları; Antalya Spor Kavşağı- Minicity - Belediye Cd. - İl Sağlık Kavşağı- Sea Life Hotel'den itibaren mevcut güzergahına devam edecek.

KC 71 Numaralı Toplu Taşıma Hattı, ayrıca Konyaaltı Cd. araç trafiğine kapalı olacağından, Valilik- 100. Yıl güzergahını kullanacak.

VC59 (Varsak - Minicity ) Numaralı Toplu Taşıma Hattı; Antalya Spor Kavşağı- Minicity - Belediye Cd. - Konyaaltı Belediyesi - Atatürk Bulvarını takiben mevcut güzergahına devam edecek."



Konyaaltı Caddesi Kapalı Olacak

Etkinlikler kapsamında araç trafiğine kapanan Konyaaltı Caddesi güzergahını kullanan toplu taşıma araçları için alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

"KC06 ( Terracity AVM - Sarısu) ve 800 (Havaalanı - Sarısu ) Numaralı Toplu Taşıma Hatları; 100. Yıl Bulvarı - Güllük - Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren mevcut güzergahına devam edecek.

MC58 (Ünsal Mh. - Adliye) ve MC68 (Ünsal Mh. - Adliye) Numaralı Toplu Taşıma Hatları; 100. Yıl Bulvarı'ndan geçiş yaparak mevcut güzergahlarına devam edecekler."



Emniyet müdürlüğünden güvenlik önlemleri

Antalya Emniyet Müdürlüğü de Türk Yıldızları Gösterisi nedeniyle trafikte bazı önlemler aldı. Konyaaltı Beachpark (Minicity karşısı) semalarında 23 Nisan Pazar günü saat 15.20'de yapılacak gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların yoğun olarak bulunacağı güzergahlarda üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacağını açıkladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Güvenlik tedbirleri kapsamında 14.00-16.00 saatleri arasında; Selekler Çarşısı (Huzur Kavşağı) önünden itibaren Konyaaltı Caddesi-Falez Kavşağı istikametine gidiş ve geliş istikameti olarak, Antalyaspor Kavşağı- Sealife Otel Kavşağı gidiş ve geliş istikameti olarak, Teomanpaşa Caddesinden-Konyaaltı Caddesine açılan yollar gidiş istikametine araç trafiğine kapatılacak. Türkay Otel Kavşağı-Sealife Kavşağı gidiş istikametini kullanan araçlar Sealife Kavşağı'na gelmeden orta refüj aralığından U dönüşü yaptırılacak veya, orta refüj aralığından sağa ve sola gidiş istikametlerine doğru yönlendirilecek. Konyaaltı Plajlarına gidecek vatandaşları taşıyan toplu taşıma araçları, Akvaryum önünde oluşturulacak güvenlik noktasından gerekli kontroller yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilerek Minicity önünden Arapsuyu PTT istikametine doğru yönlendirilecek."



Alternatif yollar

Emniyet Müdürlüğü, kapanan cadde ve sokaklara alternatif olarak, Turgut Reis Caddesi, Yıldız Caddesi, Defterdarlık Caddesi, Meltem Caddesi, 100. Yıl Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Gazi Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın kullanılabileceğini belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



22.04.2017 10:07:42 TSI

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