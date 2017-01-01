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Milli Eğitim'de 23 Nisan



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Bahadır Demirçeviren

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamını temsili olarak Altıeylül Gaziosmanpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cemil Enes Akbaş'a bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Karesi Naciye Kabakçı Anaokulu'nun minik öğrencileri ile okul idaresi ve öğretmenlerini kabul etti. Minik ziyaretçilerini kapıda karşılayan İl Milli Eğitim Müdürü, çocukların kendisine verdikleri çiçeği kabul ederek teşekkür etti. Çocuklarla bir süre sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Altıeylül Gaziosmanpaşa İlkokulu Müdürü Fatma Zengin, öğretmen İzzet Sert, 4. sınıf öğrencileri Cemil Enes Akbaş ve Hilal Özdemir ile Altıeylül Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Ayhan Deniz, öğretmen Suat Demirtaş, 4. Sınıf öğrencileri Kemal Doruk Polatkan ve Duru Deniz'i makamında kabul etti. 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna Altıeylül Gaziosmanpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cemil Enes Akbaş ile Altıeylül Fevzi Çakmak İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Duru Deniz oturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. Yıl dönümünü ve ilk milli bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek Ulusuz. Bugün, bizim için çok kıymetli olan çocuklarımızın bayramı. Yüzyıllarca bayramınızı kutlamak nasip olur inşallah. Maalesef dünyada birçok çocuk sizin kadar şanslı değil. Sizler çok şanlısınız. İnşallah sevgi tüm dünyaya hakim olur. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız´dan koltuğu devralan 4. sınıf öğrencisi Cemil Enes Akbaş, kendisini tanıtarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamına oturduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu diğer arkadaşlarına da nasip olmasını dilediğini belirtti. Akbaş, "Yarınların büyükleri olacak olan bizlere bu makamları güvenle teslim ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türk çocukları olarak, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış olarak görevlerimizi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı ilelebet koruyacak gerekirse Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuzda olduğu gibi çekinmeden canımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ardından koltuğu devralan Altıeylül Fevzi Çakmak İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Duru Deniz, "Başta Atatürk olmak üzere Çanakkale ve Kurtuluş Savaşındaki şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Özelliklede 15 Temmuz darbe girişimindeki şehitlerimizi başta Ömer Halisdemir olmak üzere asla unutmayacağız. Yarının büyükleri olarak bizlere bıraktığınız emaneti daha büyük bir emanet yapıp bizde küçüklerimize bırakacağız. Ayrıca okullarda uygulanan Bengi Projesiyle eğitim öğretim daha kaliteli oldu. Bu projeyi uyguladığınız için size teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Dünya çocuklarına kutlu olsun." dedi.

Öğrenciler kendilerini makamında kabul ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a teşekkür ettiler. Çocuklarımızı bu güzel ve anlamlı günde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da günün anısına öğrencilerimize hediye takdim etti.



22.04.2017 10:09:41 TSI

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