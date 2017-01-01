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AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: "Erzurumlu hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz"



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ERZURUM (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Erzurumlu seçmenlerin Anayasal değişikliğindeki halk oylamasında Erzurum'un yüzde 74,5 oranında başarılı sonuçla 'evet' çıkaran Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü makamında kabul ederek Başkan Öz'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

'ERZURUM KAZANMIŞTIR, TÜRKİYE KAZANMIŞTIR'

Önceki akşam Erzurum Hava Alanında AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcıları Ali Kemal Şahintürk, Metin Barlak, Onur Temiz, Durmuş Kılıç, Bahrettin Selçuk, Muhammed Sunar, Akif Hoş, Enver Mutlu ve partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 16 Nisan'da Erzurumlu vatandaşların olağanüstü bir destek verdiğini açıkladı. Başkan Öz,"17 Nisan itibariyle vatandaşlarımız her noktada bu reform niteliğindeki Anayasa değişikliğine destek verdiler. Ben bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere bütün Erzurumlu hemşehrilerime verdikleri bu büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. Erzurumlu hemşerilerimle iftihar ettim. İnşallah yeni dönemde bu anayasa değişikliği sonrasında Türkiye daha da büyüyecek, kalkınacak. Türkiye'nin inşallah önü açılacak. Türkiye'de demokrasi güçlenecek, hukuk devleti güçlenecek. Bütün Türkiye'nin coşkusudur. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz kazanmıştır. Allah'ın izniyle Erzurum kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. 'Hayır' oyu kullanan 'Evet' oyu kullanan her bir kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Bu topraklarda geçerli tek akçe milletin iradesidir.'

'ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI'

'Türk milleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ve dünya ölçeğinde önemli gelişmeler kaydetti. Bugün dünyanın büyük projelerini gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. 2019 için yola devam diyerek, çalışmalarımız sırasında desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, Milletvekillerimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Parti İlçe Teşkilat Başkanlarına, İl Yönetim Kuruluma teşekkür ediyorum' diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



22.04.2017 10:14:24 TSI

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