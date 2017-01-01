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Vali Çakacak: "Büyük devletlerin çocuklarının hayalleri de büyük olur"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:07
Vali Çakacak: "Büyük devletlerin çocuklarının hayalleri de büyük olur"
Vali Çakacak: "Büyük devletlerin çocuklarının hayalleri de büyük olur"
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğretmen ve öğrencileri kabul etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamında bir araya geldiği öğrencilerden hayallerini büyük tutmalarını isteyerek, "Büyük devletlerin çocuklarının hayalleri de büyük olur" dedi.
Vali Çakacak, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde sahil Valilik makamında öğretmen ve öğrencileri kabul etti. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu belirten Çakacak, çocuklara, "Büyük devletlerin çocuklarının hayalleri de büyük olur. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatları olarak sizler hayallerinizi büyük tutmalı ve o hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmalısınız" diyerek öğüt verdi.
Bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğunu vurgulayan Çakacak, öğrencilerin, erken yaşta koyacakları hedef doğrultusunda azimle ilerlemeleri halinde gelecekte kiminin vali, kiminin doktor, kiminin de öğretmen olabileceğini ifade ederek, "Okuyun, okulun size sunduğu imkanlardan sonuna dek faydalanın ki, ileride ailenizin, öğretmenlerinizin ve milletimizin gurur duyacağı başarılara imza atabilesiniz" diye konuştu.
Çakacak, öğretmenlerin de çocukları milli ve manevi değerlerine bağlı, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan, bu ülkenin vatandaşı ve bu milletin ferdi olmaktan gurur duyan, tarihiyle övünen ve tarihini iyi bilen, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştireceklerine yürekten inandığını söyledi.
Kabul boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Çakacak, öğrencilere tablet ve kitap hediye etti.
(KYM-Y)

22.04.2017 10:15:33 TSI
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