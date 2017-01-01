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Bölge üniversiteleri rektörleri Mardin'de bir araya geldi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:14
Bölge üniversiteleri rektörleri Mardin'de bir araya geldi
Bölge üniversiteleri rektörleri Mardin'de bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan üniversitelerin genel durum değerlendirmesini yapmak üzere 19 Üniversite Rektörü, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde toplandı.
Bölgede bulunan Üniversiteler ile ilgili konuları değerlendirmek amacıyla iki oturum şeklinde düzenlenen toplantıya Mardin Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi rektörleri katıldı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı toplantının önemine değinerek şunları söyledi: "Bizim geleneğimizin temelini teşkil eden 'istişare' anlayışıyla hareket ederek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversitelerin rektörleri ile birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak üzere Mardin Saltuklu Üniversitesi'nde bir araya geldik.
Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; bölgedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ve bu üniversitelerde görev yapan idari ve akademik personelin genel sorunlarına temas ettik. Batıya giden öğretim elemanlarının istifasının önüne geçilmesi gerektiğine, büyük üniversitelerden akademik personel geçişlerine kolaylık sağlanması ve nakil yoluyla ayrılan personel sayısı kadar personel alımına olanak tanınmasına yönelik konulara vurgu yaptık. Bölge üniversitelerinde yeteri kadar akademisyen bulunmadığından dolayı açılan bölümlerin kapanmakla karşı karşıya kaldığını da dikkate alarak bu sorunları konuşup, neler yapabileceğimiz noktasında çözümler aradık" diye konuştu.
"Birlikten Kuvvet Doğar"
Bölgemiz ve ülkemiz adına, birlik ve beraberlik içerisinde hangi çalışmaları hayata geçirebilir diye fikir alış-verişlerinde bulunduklarının da altını çizen Çomaklı, çeşitli projeler üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Toplantının çok faydalı geçtiğini ifade eden Prof. Dr Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak 'Birlikten kuvvet doğar' sözünden hareketle bilimsel ve toplumsal çalışmaları, bölge üniversiteleri ile koordineli bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
(ERZ-AT-Y)

22.04.2017 10:21:55 TSI
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