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Başkan Mehmet Keleş "Miraç kutsal bir yolculuktur"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin mübarek Recep ayının 27. gecesi yaşadığı kutsal bir yolculuktur" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında "Mübarek üç ayları yaşadığımız günlerde içinde büyük rahmetler barındıran bu mübarek geceye ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin mübarek Recep ayının 27. gecesi yaşadığı kutsal bir yolculuktur. Bu kıymetli geceden en iyi şekilde istifade edilmelidir. Bu gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ülkemize ve İslam alemine sağlık, barış, huzur temenni ederken, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor başta ülkemiz ve İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(AY)



22.04.2017 10:27:50 TSI

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