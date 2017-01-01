22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İtalyan parfüm devi Marmaris'i tanıtacak

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:22
İtalyan parfüm devi Marmaris'i tanıtacak
İtalyan parfüm devi Marmaris'i tanıtacak

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - İtalya'nın dünyaca tanınmış kozmetik markası Tiziana Terenzi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve parfümörü Paolo Terenzi, Marmaris'e özgü kozmetik bir ürün geliştirerek ilçenin tanıtımına katkıda bulunacak.
Marmaris Belediyesinin davetlisi olarak ilçeye gelen Terenzi, Günnücek Ormanı'nı gezdi, Marmaris Milli Parkı yetkililerinden sığla ağaçları hakkında bilgi aldı.
Paolo Terenzi ve ekibi, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı da makamında ziyaret etti.
Acar, burada yaptığı açıklamada, bölgeye özgü sığla ağacı yağından parfüm ürettiğini duydukları İtalyan kozmetik devinin yetkililerini, tanışmak ve iş birliği yapmak amacıyla Marmaris'e davet ettiklerini söyledi.
Amaçlarının sığla ağacını yerinde göstermek olduğunu dile getiren Acar, "Öğrendik ki kendisi zaten Marmaris'e gelen, mavi yolculuklara çıkan, bölgemizi çok iyi bilen birisiymiş. Bizzat gördüğü sığla ağacından parfüm üretimini başlatmış. Çok mutlu olduk." dedi.
Acar, Terenzi'ye, otellerde kullanılmak üzere, Marmaris'e özgü parfüm, sabun veya şampuan geliştirmesini teklif ettiklerini, Terenzi'nin de bunu düşüneceğini ve konuyu ekibiyle paylaşacağını söylediğini aktardı.
"Bir elçi görevi göreceğim"
Paolo Terenzi de Marmaris'te çok iyi karşılandığını ve güzel projelere imza atmaya hazırlandığını dile getirdi.
İlçedeki yetkililerin sığla ağacına sahip çıkmasının çok önemli olduğunu ifade eden Terenzi, "Bu ağacın nasıl korunduğunu tüm dünyaya anlatacağım. Bu bizim de benimsediğimiz bir politika. Doğayı ne kadar korursak ondan o kadar verim alabiliriz. Burada bu ağacın korunması bunu anlatıyor. Bu benim çocuklarıma da anlatacağım bir şey." dedi.
Sığla ormanının kokusundan çok etkilendiğini söyleyen Terenzi, "Burada yaşadıklarımdan bir ürün olacak tabi ki. Bu ürünle tüm dünyaya hem bu bölgeyi hem de ağacı tanıtmış olacağım. Bir elçi görevi göreceğim. Bu işi üstleneceğim, hem koruyup hem de nasıl yararlanılacağını anlatacağım." diye konuştu.
Acar ve Marmaris Milli Parkı yetkilileri, Paolo Terenzi'ye ziyareti anısına tablo ve yöresel ürünler hediye etti.
(VE-İK?)

22.04.2017 10:30:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL

MARMARİS NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi
YEREL

ORTACA'DA OKUL YARARINA YIL SONU KERMESİ
Bodrum'da Zeki Müren'i anma konseri
YEREL

BODRUM'DA ZEKİ MÜREN'İ ANMA KONSERİ
&quot;23 Nisan'da çocuklar ve jandarma el ele hep birlikte tatile&quot; projesi
YEREL

"23 NİSAN'DA ÇOCUKLAR VE JANDARMA EL ELE HEP BİRLİKTE TATİLE" PROJESİ
Jandarma'dan Çocuklara 5 yıldızlı 23 Nisan hediyesi
YEREL

JANDARMA'DAN ÇOCUKLARA 5 YILDIZLI 23 NİSAN HEDİYESİ
&quot;Halikarnas Balıkçısı&quot; anıldı
YEREL

"HALİKARNAS BALIKÇISI" ANILDI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Ortaca'da turizm haftası etkinliği
YEREL

ORTACA'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ
Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Bodrum'da Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

BODRUM'DA TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Bodrum'da trafik kazası 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI 6 YARALI
Minik savcının ilk talimatı küçük yaştaki çocukların çalıştırılmaması oldu
YEREL

MİNİK SAVCININ İLK TALİMATI KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI OLDU
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama
YEREL

KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Koltuklar geleceğe emanet edildi
YEREL

KOLTUKLAR GELECEĞE EMANET EDİLDİ
Menteşe Belediyesi ADÜ'lü öğrencileri ağırladı
YEREL

MENTEŞE BELEDİYESİ ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı
YEREL

FETHİYE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKARILAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Fethiyespor'da Keçiörengünü maçı hazırlıkları
YEREL

FETHİYESPOR'DA KEÇİÖRENGÜNÜ MAÇI HAZIRLIKLARI
PTT personelinden kan bağışı
YEREL

PTT PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
Bodrum'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
3 ilde eş zamanlı operasyon
YEREL

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Harmandar'dan 'Veteriner Fakültesi' açıklaması
YEREL

HARMANDAR'DAN 'VETERİNER FAKÜLTESİ' AÇIKLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
  • 4 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!