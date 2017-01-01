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Köşk Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Köşk Çayı ıslah çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta beraberinde Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, DSİ 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk, teknik personel ile birlikte inşaatı devam eden Köşk Çayı 2. Kısım İnşaatını yerinde incelediler.

DSİ 21. Bölge Müdürü Balta, Köşk Çayı ıslah çalışmalarının aralıksız devam ettiğini çalışmalar sonuçlandığında Köşk'te taşkın sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.

Yapılan imalatlar hakkında değerlendirmede bulunan DSİ 21. Bölge Müdürü Balta, projelerinin hayata geçmesiyle birlikte, Köşk ilçesinin taşkınlardan tamamen korunup, vatandaşların can ve mal güvenliği emniyete alınarak ilçe merkezinden geçen derenin temiz ve modern bir görünüme kavuşacağı belirtti.

Köşk Çayı 2. Kısım işinde 780 metre çift taraflı kargir duvar, beton taban kaplama, ferforje korkuluk ve 4 adet menfez çalışmaları yürütülüyor.

(OD-İK?)



22.04.2017 10:32:04 TSI

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