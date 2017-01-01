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İlkokulda 40 hadis ezberleme yarışması



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine yönelik 40 Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendiği bildirildi.

Atatürk İlkokulunda öğrencilere Hz. Muhammed'in hayatını anlatan ve onlara gül suyu ile çikolata ikram eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Necati Keleş, 40 Hadis Ezberleme Yarışması için ezberlemeleri amacıyla 4. Sınıf öğrencilerine hadis kitabı dağıttı.

Atatürk İlkokulundaki 40 Hadis Ezberleme Yarışmasının öğrencilere Hadis-i Şerifler aracılığıyla sevgili Peygamberimizin mesajını aktarmak, O'nun üstün ahlakını öğreterek, öğrencileri kötü huy ve davranışlardan uzak tutmaya çalışmak, öğrenciler arasında birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Bir hafta sonra yapılacak mülakatta en çok hadis ezberleyen öğrenciler okul idaresi tarafından ödüllendirilecek.(MA-EFE)



22.04.2017 10:33:38 TSI

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