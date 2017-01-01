22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İlkokulda 40 hadis ezberleme yarışması

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:25
İlkokulda 40 hadis ezberleme yarışması
İlkokulda 40 hadis ezberleme yarışması

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine yönelik 40 Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendiği bildirildi.
Atatürk İlkokulunda öğrencilere Hz. Muhammed'in hayatını anlatan ve onlara gül suyu ile çikolata ikram eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Necati Keleş, 40 Hadis Ezberleme Yarışması için ezberlemeleri amacıyla 4. Sınıf öğrencilerine hadis kitabı dağıttı.
Atatürk İlkokulundaki 40 Hadis Ezberleme Yarışmasının öğrencilere Hadis-i Şerifler aracılığıyla sevgili Peygamberimizin mesajını aktarmak, O'nun üstün ahlakını öğreterek, öğrencileri kötü huy ve davranışlardan uzak tutmaya çalışmak, öğrenciler arasında birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Bir hafta sonra yapılacak mülakatta en çok hadis ezberleyen öğrenciler okul idaresi tarafından ödüllendirilecek.(MA-EFE)

22.04.2017 10:33:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mangala ve satranç turnuvalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi
YEREL

MANGALA VE SATRANÇ TURNUVALARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRDİ
Başkan Ali Çetinbaş: Ülkemizi, çocuklarımızı ve gençliğimizi mutlu bir geleceğe hep birlikte hazırlayacağız
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ: ÜLKEMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLİĞİMİZİ MUTLU BİR GELECEĞE HEP BİRLİKTE HAZIRLAYACAĞIZ
Kütahya'da 'Aşk-ı Nabi Hüsn-i Hat' sergisi
YEREL

KÜTAHYA'DA 'AŞK-I NABİ HÜSN-İ HAT' SERGİSİ
Aslanapa'da TÜBİTAK 4006 Fuarı
YEREL

ASLANAPA'DA TÜBİTAK 4006 FUARI
Vali Ahmet H. Nayir koltuğunu geleceğe emanet etti
YEREL

VALİ AHMET H. NAYİR KOLTUĞUNU GELECEĞE EMANET ETTİ
Domaniç'e tarih ve medeniyet gezisi
YEREL

DOMANİÇ'E TARİH VE MEDENİYET GEZİSİ
Temizlik maddelerinden zehirlenen 5 öğrenci hastanelik oldu
YEREL

TEMİZLİK MADDELERİNDEN ZEHİRLENEN 5 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU
Başkan Erdoğan: 23 Nisan Çocuk bayramı, geleceğe verdiğimiz önemi gösterir
YEREL

BAŞKAN ERDOĞAN: 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI, GELECEĞE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERİR
Başkan Erdoğan: Miraç feyiz ve bereketin coştuğu gecedir
YEREL

BAŞKAN ERDOĞAN: MİRAÇ FEYİZ VE BEREKETİN COŞTUĞU GECEDİR
Emet'tin yönetimini çocuklar devraldı
YEREL

EMET'TİN YÖNETİMİNİ ÇOCUKLAR DEVRALDI
Hisarcık Belediyesinden 2 bin kişiye kandil pilavı
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİNDEN 2 BİN KİŞİYE KANDİL PİLAVI
Emet Kaymakamlığından 300 şehide 300 fidan
YEREL

EMET KAYMAKAMLIĞINDAN 300 ŞEHİDE 300 FİDAN
&quot;Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi&quot;
YEREL

"KURULUŞTAN ÇANAKKALE'YE TARİH VE MEDENİYET GEZİSİ"
Kaymakam koltuğuna oturan Aslı Kocabey isteklerde bulundu
YEREL

KAYMAKAM KOLTUĞUNA OTURAN ASLI KOCABEY İSTEKLERDE BULUNDU
Emet Ashaboğlu Ortaokulunda 93 ünite kan bağışı yapıldı
YEREL

EMET ASHABOĞLU ORTAOKULUNDA 93 ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPILDI
Müftü Hüseyin Hazırlar'ın Miraç Kandili mesajı
YEREL

MÜFTÜ HÜSEYİN HAZIRLAR'IN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Emet Devlet Hastanesinde doktor açıkları kapanıyor
YEREL

EMET DEVLET HASTANESİNDE DOKTOR AÇIKLARI KAPANIYOR
Dumlupınar ve Altıntaş'ta 900 öğrenciye trafik eğitimi
YEREL

DUMLUPINAR VE ALTINTAŞ'TA 900 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ
Başkan Murat Çakır: Referandumun kazananı Şaphane olmuştur
YEREL

BAŞKAN MURAT ÇAKIR: REFERANDUMUN KAZANANI ŞAPHANE OLMUŞTUR
Kütahya'da kar sürprizi
YEREL

KÜTAHYA'DA KAR SÜRPRİZİ
Lisede 'Gönül dağı' adlı şiir dinletisi
YEREL

LİSEDE 'GÖNÜL DAĞI' ADLI ŞİİR DİNLETİSİ
Hem meslek öğreniyorlar, hem de para kazanıyorlar
YEREL

HEM MESLEK ÖĞRENİYORLAR, HEM DE PARA KAZANIYORLAR
Kütahya'da 'çemberimde gül oya' sergisi
YEREL

KÜTAHYA'DA 'ÇEMBERİMDE GÜL OYA' SERGİSİ
Kütahya'da 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferans
YEREL

KÜTAHYA'DA 'HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU' KONULU KONFERANS
EN ÇOK OKUNANLAR
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
  • 4 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!