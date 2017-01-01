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Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Çevreci Komşu Kart' projesiyle kazanılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü için düzenlenen törende "Bütün taş ocaklarının gelirini toplayın, Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye geneline uygulandığında elde edilecek gelirin dörtte birine ulaşamaz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, 'Atma Biriktir Kazanalım' sloganıyla hayata geçirdiği ve evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına dönüştüğü 'Çevreci Komşu Kart' projesi bu yıl 20'ncisi verilen AÜ Çevre Hizmet Ödülleri - Türkiye ölçeği-Kamu Kurumu dalında verilen ödülün sahibi oldu.

Ödül töreni, AÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları, dekanlar ve AÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyesi ve öğretim görevlileriyle birlikte öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Uysal, bu yıl 20'ncisi verilen ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya'dan aldı.



Çevre mücadelesi kazanacaktır

Başkan Uysal, ödül törenin ardından yaptığı konuşmada Türkiye'de çevre mücadelesinin şimdilik çok eşitsiz koşullarda yürüyen ve kazanılma umudu olmayan bir mücadele gibi durduğunu söyledi. Ama sonunda akli ve makul olanın muhakkak kazanacağını dile getiren Başkan Uysal, "İnsanlık, akıl dışı olanı, aleyhine olanı yenecektir. Eninde sonunda kazanılması garanti bir mücadeledir" dedi.



994 bin 740 kilogram ambalaj atığı

Türkiye'nin dağlarının kum, taş ve çakıl ocaklarının zapturapt altında olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Tepelerimizin, dağlarımızın kafası gözü yarılmaya devam ediyor. Bir noktanın altını çizmek istiyorum, bütün taş ocaklarının gelirini toplayın, bizim Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye geneline uygulandığında elde edilecek gelirin dörtte birine ulaşamaz. Resmi atık rakamlarına göre yaptığımız hesaplamada Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye genelinde uygulanır hale geldiğinde 3.5 milyar dolar yeni bir kaynak ortaya çıkıyor. Bir yıldır korkunç bir mücadelenin içindeyiz. Muratpaşa'da 63 bin 271 evde 'Çevreci Komşu Kart' projesi tanıtıldı, kartlar teslim edildi. Ancak sisteme entegre diyebileceğimiz yani kartı aktif olarak kullanan 12 bin 780 komşumuz var ve 12 ayda 994 bin 740 kilogram yerinde ayrıştırılmış ambalaj atığı topladık."

Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesinde Çevreci Komşu Kart'a kadar uygulanan genel modelinin atıklarını genel toplanan çöp içinde ayrıştırılması üzerine olduğunu dikkat çeken Başkan Uysal, bu ayrıştırma yöntemiyle geri dönüşüm zincirine konu birçok nitelikli atığın zayi olduğunu söyledi.



250 bin 865 TL karşılığı puan

Çevreci Komşu Kart'la hem belediyelerini topladığı çöp hacminin daraldığını, nitelikli atıklarının tamamının geri dönüşüme girdiğini ve bu atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinlerinin de kazandığını belirten Başkan Uysal, "Bir yıl içinde Çevreci Komşu Kart'a Çevreci Komşu Kartlara 250 bin 865 TL karşılığı puan yüklendi. Bununla komşularımız ister anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabiliyor ister sinemaya gidiyor isterse öğrencilere burs verebiliyor" dedi



Çevreci Komşu Kart nedir?

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Atma Biriktir Kazanalım' sloganıyla hayata geçirdiği Çevreci Komşu Kart projesi, 1 yıl önce Memurevleri Mahallesi'nde pilot uygulama olarak başladı.

Muratpaşa'da sürdürülebilir atık yönetimi uygulamayı amaçlan proje evlerde tüketimden kaynaklı ortaya ambalaj atıklarının niteliklerine göre ayırıp biriktirilmesi ve biriktirilen atıkların her mahalleye belirlenen gün ve saatte gelen Belediye görevlilerine teslim edilmesi şeklinde çalışıyor.

Ambalaj atıkların türüne göre tartarak kabul eden görevliler, aldıkları atıkların puan karşılığını Çevreci Komşu Kart'ta POS cihazıyla yüklüyor.

Bir yılda Çevreci Komşu Kart'la Muratpaşa'da 994 bin 740 kilogram yerinde ayrıştırılmış ambalaj atığı topladı. Toplanan bu atığın karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 250 bin 865 TL karşılığı puan yüklendi.

Ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasıyla 8 bin 105 ağaç kesilmekten kurtuldu, 43 bin 57 metrekarelik ormanın yok olması engellendi, 3 bin 575 litre su tasarruf sağlandı.

Tüm bunlarla birlikte Muratpaşa'da başlayan bu çevre hareketiyle küresel ısınmaya yol açan 44 bin 465 kilogram karbondioksitin atmosfere salınımı engellendi.

(SÇ-SÇ-Y)



22.04.2017 10:37:51 TSI

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