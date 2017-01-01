22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:29
Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü
Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Çevreci Komşu Kart' projesiyle kazanılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü için düzenlenen törende "Bütün taş ocaklarının gelirini toplayın, Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye geneline uygulandığında elde edilecek gelirin dörtte birine ulaşamaz" dedi.
Muratpaşa Belediyesi'nin, 'Atma Biriktir Kazanalım' sloganıyla hayata geçirdiği ve evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına dönüştüğü 'Çevreci Komşu Kart' projesi bu yıl 20'ncisi verilen AÜ Çevre Hizmet Ödülleri - Türkiye ölçeği-Kamu Kurumu dalında verilen ödülün sahibi oldu.
Ödül töreni, AÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları, dekanlar ve AÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyesi ve öğretim görevlileriyle birlikte öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Başkan Uysal, bu yıl 20'ncisi verilen ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya'dan aldı.

Çevre mücadelesi kazanacaktır
Başkan Uysal, ödül törenin ardından yaptığı konuşmada Türkiye'de çevre mücadelesinin şimdilik çok eşitsiz koşullarda yürüyen ve kazanılma umudu olmayan bir mücadele gibi durduğunu söyledi. Ama sonunda akli ve makul olanın muhakkak kazanacağını dile getiren Başkan Uysal, "İnsanlık, akıl dışı olanı, aleyhine olanı yenecektir. Eninde sonunda kazanılması garanti bir mücadeledir" dedi.

994 bin 740 kilogram ambalaj atığı
Türkiye'nin dağlarının kum, taş ve çakıl ocaklarının zapturapt altında olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Tepelerimizin, dağlarımızın kafası gözü yarılmaya devam ediyor. Bir noktanın altını çizmek istiyorum, bütün taş ocaklarının gelirini toplayın, bizim Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye geneline uygulandığında elde edilecek gelirin dörtte birine ulaşamaz. Resmi atık rakamlarına göre yaptığımız hesaplamada Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye genelinde uygulanır hale geldiğinde 3.5 milyar dolar yeni bir kaynak ortaya çıkıyor. Bir yıldır korkunç bir mücadelenin içindeyiz. Muratpaşa'da 63 bin 271 evde 'Çevreci Komşu Kart' projesi tanıtıldı, kartlar teslim edildi. Ancak sisteme entegre diyebileceğimiz yani kartı aktif olarak kullanan 12 bin 780 komşumuz var ve 12 ayda 994 bin 740 kilogram yerinde ayrıştırılmış ambalaj atığı topladık."
Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesinde Çevreci Komşu Kart'a kadar uygulanan genel modelinin atıklarını genel toplanan çöp içinde ayrıştırılması üzerine olduğunu dikkat çeken Başkan Uysal, bu ayrıştırma yöntemiyle geri dönüşüm zincirine konu birçok nitelikli atığın zayi olduğunu söyledi.

250 bin 865 TL karşılığı puan
Çevreci Komşu Kart'la hem belediyelerini topladığı çöp hacminin daraldığını, nitelikli atıklarının tamamının geri dönüşüme girdiğini ve bu atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinlerinin de kazandığını belirten Başkan Uysal, "Bir yıl içinde Çevreci Komşu Kart'a Çevreci Komşu Kartlara 250 bin 865 TL karşılığı puan yüklendi. Bununla komşularımız ister anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabiliyor ister sinemaya gidiyor isterse öğrencilere burs verebiliyor" dedi

Çevreci Komşu Kart nedir?
Muratpaşa Belediyesi'nin 'Atma Biriktir Kazanalım' sloganıyla hayata geçirdiği Çevreci Komşu Kart projesi, 1 yıl önce Memurevleri Mahallesi'nde pilot uygulama olarak başladı.
Muratpaşa'da sürdürülebilir atık yönetimi uygulamayı amaçlan proje evlerde tüketimden kaynaklı ortaya ambalaj atıklarının niteliklerine göre ayırıp biriktirilmesi ve biriktirilen atıkların her mahalleye belirlenen gün ve saatte gelen Belediye görevlilerine teslim edilmesi şeklinde çalışıyor.
Ambalaj atıkların türüne göre tartarak kabul eden görevliler, aldıkları atıkların puan karşılığını Çevreci Komşu Kart'ta POS cihazıyla yüklüyor.
Bir yılda Çevreci Komşu Kart'la Muratpaşa'da 994 bin 740 kilogram yerinde ayrıştırılmış ambalaj atığı topladı. Toplanan bu atığın karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 250 bin 865 TL karşılığı puan yüklendi.
Ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasıyla 8 bin 105 ağaç kesilmekten kurtuldu, 43 bin 57 metrekarelik ormanın yok olması engellendi, 3 bin 575 litre su tasarruf sağlandı.
Tüm bunlarla birlikte Muratpaşa'da başlayan bu çevre hareketiyle küresel ısınmaya yol açan 44 bin 465 kilogram karbondioksitin atmosfere salınımı engellendi.
(SÇ-SÇ-Y)

22.04.2017 10:37:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU
Ulaşımda Türk Yıldızları düzenlemesi
YEREL

ULAŞIMDA TÜRK YILDIZLARI DÜZENLEMESİ
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri
YEREL

18. TARIM VE SERACILIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı
YEREL

ULUSLARARASI ANCA 3. BÖLGE DÜNYA OTİZM FESTİVALİ ALANYA'DA BAŞLADI
3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı
YEREL

3. TEKE YÖRESİ TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
22. Ulusal Kanser Kongresi
YEREL

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
Antalya'da &quot;1. Uluslararası Turizm Festivali&quot; başladı
YEREL

ANTALYA'DA "1. ULUSLARARASI TURİZM FESTİVALİ" BAŞLADI
Antalya'da &quot;hurdacı&quot; cinayeti davası
YEREL

ANTALYA'DA "HURDACI" CİNAYETİ DAVASI
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI
Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan kutlaması
YEREL

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN 23 NİSAN KUTLAMASI
Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına uyarısı
YEREL

BODRUM-ANAMUR ARASINDA DENİZDE FIRTINA UYARISI

&quot;Türk Yıldızları&quot;nın provası ilgi çekti
YEREL

"TÜRK YILDIZLARI"NIN PROVASI İLGİ ÇEKTİ
Polisin elinden kaçan zanlı, havaya ateş açılarak yakalandı
YEREL

POLİSİN ELİNDEN KAÇAN ZANLI, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI
Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu sergisi açıldı
YEREL

ULUSLARARASI GAZİPAŞA SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ AÇILDI
Finike'de 23 Nisan kutlamaları
YEREL

FİNİKE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Futbol Saha Komiserleri Derneğinin eğitim toplantısı
YEREL

FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİNİN EĞİTİM TOPLANTISI
Konyaaltı'nda 23 Nisan Şenlikleri başlıyor
YEREL

KONYAALTI'NDA 23 NİSAN ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
Muratpaşa'da 23 Nisan Coşkusu
YEREL

MURATPAŞA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Türk yıldızları Antalya'da
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ANTALYA'DA
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
Rus turistlere &quot;su takı&quot; ile karşılama
YEREL

RUS TURİSTLERE "SU TAKI" İLE KARŞILAMA
Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı
YEREL

AFRİKA-TÜRKİYE DENEYİM PAYLAŞIMI YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI:
EN ÇOK OKUNANLAR
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
  • 4 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!