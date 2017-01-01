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Atabay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Cumhuriyetimizin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını büyük coşkuyla kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Atabay, "Bu günü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve Türk Ulusunun geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, bizlerin ortak sorumluluğu; büyük yoksunlukların içinde, çok zorlu mücadelelerin ardından sahip olduğumuz değerlerimize, Ata'mızın kıymetli miraslarına sımsıkı sarılıp sahiplenmek, aydınlık güneşli yarınlarımız için yılmadan, yorulmadan çalışmak ve mücadele etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin koruyucusu ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümünü içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

(OD-İK?)



22.04.2017 10:39:37 TSI

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