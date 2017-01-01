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Irak Türkmen Cephesi 22. yaşında



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Irak Türkmen Cephesinin (ITC) 22. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te düzenlenen etkinlikle kutlanıyor.

TKÜUGD Irak Masası tarafından yapılan açıklamada, "24 Nisan 1995 yılında Türkmen şehri Erbil'de kurulan ITC Türkmenlerin milli davasının bayraktarlığını yapıyor. ITC siyasi harekete güç katarak çatı görevi görüyor. Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla başta Kerkük olmak üzere birçok etkinlik düzenleniyor" 'denildi.

TKÜUGD tarafından 22. Yıl neditle yapılan yazılı açıklamada ise, "Irak Türkmenlerinin haklarını savunan ITC birçok şehit verdi. ITC'nin büroları defalarca saldırılara maruz kaldı.ITC yöneticileri şehit DÜŞTÜ.. MKYK üyesi şehit Yavuz Efendioğlu, ITC Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu, MKYK üyeleri Ahmet Koca ve Münir Kafili şehitlerden bazılarıdır" ifadesine yer verildi.

ITC Lideri Erşat Salihi Irak Türkmen Cephesinin, 22 yıldır Türkmen vatandaşların en önemli siyasi partisi olduğunu ifade ederek, "Partimiz, Türkmen vatandaşlarımızın haklarını korumak için çalışıyor. Bu uğurda bugüne kadar onlarca arkadaşımızı şehit verdik. Ancak mücadeleye devam edeceğiz. Irak Türkmen Cephesi 1995 yılından bu güne kadar 22.yıldır Türkmenlerin haklarını gerek uluslar arası gerekse Irak'ın içerisinde her zaman savundu. Irak Türkmen cephesi kuruluşundan bu güne kadar içsel ve dışsal tehditlere maruz kaldı, gücünü Türkmen halkından alan Irak Türkmen Cephesi bütün bu tehditleri bertaraf etti. 2003'ten sonra bölgede ortaya çıkan yeni yapılanmalar karşısında da Irak Türkmen Cephesi, Türkmen toplumunun çıkarlarını ön planda tutarak yoluna devam ediyor" dedi.

(AY-RFK-Y)



22.04.2017 10:43:25 TSI

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