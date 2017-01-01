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Mecidiye köyüne tören alanı yapılıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin köylere yönelik hizmetleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İzmit merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mecidiye Köyü'nde içinde tören alanının da yer aldığı çevre düzenlemesi yapılıyor. Yetkililer, bin 330 metrekarelik proje kapsamında 450 metrekarelik tören alanı, 120 metrekarelik oyun alanı, 30 metrekarelik oturma alanı, 650 metrekarelik yeşil alanı ile 3 basamaklı ve 100 kişilik anfi alanının yapımının devam ettiğini söylediler.

Çalışmaların Mayıs ayı içinde tamamlanacağı kaydedildi.

(İG-RFK-Y)



22.04.2017 10:44:36 TSI

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