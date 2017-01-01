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Patnos'ta kan bağışı kampanyası

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:37
Patnos'ta kan bağışı kampanyası
Patnos'ta kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

Faruk Yavuz
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Menderes Caddesi eski kaymakamlık binası önünde kurulan kan bağışı tırında 2 günde 240 ünite kan alındı.
Türk Kızılayı Patnos Şube Başkanı Mehmet Nasır Açık, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ı tarafından ülke genelinde "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla kan bağışı başlattıklarını söyledi.
İki gün boyunca kan bağışı kabul ettiklerini ifade eden Açık, "Hastanelerin kan alma yetkileri kaldırıldığından, tek elden ve standart yapılması için Türk Kızılayı olarak bizler daha sık kan almaya başladık. Patnos ilçemizde iki gün içerisinde 240 ünite kan topladık." dedi.
(FY-AT-Y)

22.04.2017 10:46:05 TSI
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