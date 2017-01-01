YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti İl Başkanı Tanrıver Miraç kandilini kutladı

AK Parti İl Başkanı Tanrıver Miraç kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, tüm İslam Aleminin ve Nevşehirli vatandaşların Miraç Kandili'ni tebrik ederek, "Bu gece, İslam Alemi'nin kurtuluşuna, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını, gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Miraç Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Miraç Kandili'nin Hz. Muhammed'in aracısız bir şeklide Allah'la buluşmasını ifade ettiğini belirtti.

"Miraç Kandili'nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği arttırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz" diyen Tanrıver, "Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), yine O'nun kudretiyle Mescid-i Aksa'ya yürütülmüş ve daha sonra yedi kat göğü geçerek Sidretü'l Münteha'ya yükseltilmiştir. Makamların en yücesinde sonsuz kudret sahibi Rabbimiz ile aracısız bir şekilde buluşmasını ifade eden Miraç, en mübarek gecelerin başında gelmektedir. Miraç, bu sebepledir ki; rahmet demektir, bereket demektir. İhsan, lütuf, izzet ve ikram kapılarının tüm inananlar için ardına kadar açılması demektir. Böylesine mukaddes bir gecenin; millet olarak, ülke olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya, aydınlık yarınlara el ele, kol kola ve omuz omuza hep birlikte yürümeye vesile olması, en büyük arzumuz ve niyazımızdır. Ümit ediyoruz ki; bu mübarek kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu cihette bir coşku oluşturacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin Alemi İslam'ın birliği, dirliği ve beraberliğine; insanlığın selameti, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyor, Tüm İslam aleminin ve Nevşehirli hemşerilerimin Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu gecede gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.

(COŞ-SK)



22.04.2017 10:51:49 TSI

NNNN

