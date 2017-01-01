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Firmalar Teknokent'teki yerlerini bir bir alıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Zengin'in Manisa Teknokent'teki ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde faaliyete geçen Manisa Teknokent'te ofisler bir bir açılıyor. MÜSİAD Manisa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Zengin'in ofisi de Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve üyeler tarafından yapıldı.

Kalkınmanın ve ilerlemenin tek yolunun ilim irfan ve teknolojiyi en iyi şekilde öğrenip hayata geçirmek olduğunu dile getiren Ürper, "Beşikten mezara kadar ilmi emreden dinin mensupları olarak ilmi ve teknolojiyi en iyi öğrenip tatbik edeceğiz. Kalkınmamız ve ileriye doğru yol almamızın tek yolu budur. Ferhat Zengin kardeşimizin yeni ofisinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kurdele kesiminin ardından Ferhat Zengin misafirlerine yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(SC-Y)



22.04.2017 11:00:22 TSI

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