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İzmit'te köy ziyaretleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin köy ziyaretleri devam ediyor.

Müdürlükte görevli veteriner hekim ve ziraat yüksek mühendisi, köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla görüşmelerde bulunuyor. Vatandaşlarla başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunan yetkililer, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinliyorlar. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden veteriner hekim Cihan Altıntaş ile ziraat yüksek mühendisi Şafak Üzümoğlu, ziyaretler kapsamında Bayraktar, Biberoğlu, Dağköy, Kozluca, Sapakpınar, Karaabdülbaki, Arpalık İhsaniye, Çubuklu Osmaniye, Çubuklubala, Orhaniye ve Düğmeciler köylerine de gittiler. Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen yetkililer, ziyaretlerin devam edeceğini söylediler.

Köylülerde ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, " Eskiden paramızla değil veteriner hekim, ziraat mühendisini bile bulmak mümkün değildi. Bugün ise Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, veteriner hekim ve ziraat mühendisini ayağımıza kadar gönderip bizlerin istek ve şikayetlerini dinliyorlar. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır" dediler.

(İG-RFK-Y)



22.04.2017 11:05:40 TSI

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