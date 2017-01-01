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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı makamını sembolik olarak çocuklara teslim etti



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı makamı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Adalet İlköğretim Okulu öğrencilerine sembolik olarak teslim edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile temsili olarak makamını çocuklara devretti. Gerçekleştirilen makam devir-teslim töreninde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Adalet İlköğretim Okulu öğrencileri Eylül Aktaş, İlayda Köseoğlu ve Kerem Çağırgan'a cübbe giydirdi. Öğrencilerin hukuk ve yargı alanında yönelttiği soruları cevaplayan Başsavcı Alper, daha sonra makamını dördüncü sınıf öğrencisi sınıfı öğrencisi Eylül Aktaş'a teslim etti.

Kısa bir süreliğine Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına oturan 4-B sınıfının öğrencisi Eylül Aktaş, müracaat ve nöbetçi Cumhuriyet Savcılığını arayarak günün gelişen olayları, yapılan müracaatlar ve açılan soruşturmalar hakkında bilgi aldı.

Kısa bir açıklama yapan Aktaş, "Hakimlerimiz ve savcılarımız adalet sağlamak için 24 saat durmadan çalışıyorlar, 23 Nisan nedeniyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte hakimlerimiz ve savcılarımızın ne kadar büyük bir sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiklerini gördüm, gereğince çalışarak bende Türk yargı sisteminin bir mensubu olmak istiyorum, bana bu fırsatı sunan başta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper bey olmak üzere tüm yargı çalışanlarına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Makamı sembolik olarak Eylül Aktaş'a bırakan Mustafa Alper de "Eylül'ün yeteneğinin ileride güçlü bir hukukçu olacağına işaret ettiğini" belirterek kendisine başarılar diledi.

(MT-



22.04.2017 11:05:44 TSI

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