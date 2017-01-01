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Pamukkale'de 5'inci futbol turnuvası başladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:00
Pamukkale'de 5'inci futbol turnuvası başladı
Pamukkale'de 5'inci futbol turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen "Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni İlkbahar 2017 Halı Saha Futbol Turnuvası" başladı.
Pamukkale Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen futbol turnuvası 10 takımın ikinci tur için mücadelesiyle başladı. İlki 2015 yılında düzenlenen ve yılda iki kez düzenlenen futbol turnuvasının maçları 3 farklı halı sahada oynanıyor. Pamukkale'de futbol şölenlerinin beşincisi olan İlkbahar 2017'de heyecan ilk tur maçlarıyla başladı. 42 mahalleden 61 takımın katılımı ile yapılıyor. Eleme usulü oynanan maçlarda heyecan oldukça yüksekti.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Deliktaş sahasında oynanan Karşıyaka Gol ve Ötesi-Pelitlibağ Tuğraspor maçının başlama vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı. Maçtan önce iki takım kaptanları ve hakeme başarılar dileyen Başkan Gürlesin, "Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Biz bu futbol şenliğini geleneksel hale getirdik. Bu tür etkinlikleri yıllarca devam ettirmek çok önemli. Gençlere verdiğimiz değeri yaptığımız halı sahalarla göstermeye çalışıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu turnuvamızda 61 takım mücadele edecek ve sonunda 1 takım şampiyon olacak. Önemli olan bu turnuvada yer almak. Ben turnuvamızın centilmence tamamlanması. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.
(MT-Y)

22.04.2017 11:08:41 TSI
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