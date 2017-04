YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pembe file ile kansere dikkat çektiler

BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi tarafından kansere karşı daha fazla duyarlılık oluşması amacıyla Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa hazırlanan 'Pembe File' adlı özel voleybol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Kansere karşı duyarlılığın arttırılması amacıyla Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu organizasyonuyla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor kadın voleybol takımları ile Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde hazırlanan 'Pembe File' adlı özel voleybol maçı Cengiz Göllü Spor Salonu'nda yapıldı. Program, dünyada her sene 14 milyon insanın yakalandığı ve 8 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser hastalığında erken teşhisinin önemine dikkat çekerek kötü sonuçların önüne geçmeyi hedefliyor.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen özel maça, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün eşi Ayşe Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adına Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Taha Aydın, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Dr. Can Başaran, Bursa Kent Konseyi yürütme kurul üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Erken tanı önemli

'Pembe File' temalı maçın öncesinde eski kadın voleybolcular ile çocukları pembe formalarını giyerek gösteri maçı yaptı. Keyifli anların yaşandığı maçta, anne ve kızları birbirinden güzel pozisyonlar sergiledi. Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, geçtiğimiz günlerde CEV Challenge Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kansere ve erken tanıya dikkat çekmek adına Büyükşehir Belediyespor ve Bursasporlu kadın voleybolcular arasında özel bir maç hazırlandığını belirten Çepni, kanserin yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanlığı etkilediğini anlattı. Kanserin 2030'da 27 milyon kişinin daha kapısını çalmasının beklendiğini anlatan Çepni, "Dünyada her sene 14 milyon kişiye kanser tanısı koyuluyor, ülkemizde de her sene yaklaşık 150 bin yeni kanser vakası görülüyor. Buna karşın kanserin erken teşhis ve tedavisinde son dönemde hızlı ilerlemeler kaydediliyor. Bugün pembe file önünde pembe voleybol topuyla takımlarımızın gerçekleştireceği özel müsabaka ile bir kez daha kanserde erken tanının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Pembe File adıyla düzenlediğimiz programa destekleyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor kadın voleybol takımları pembe formaları giyerek sahaya çıktı. Pembe filenin gerildiği ve pembe topla yapılan maçta, voleybolcular performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Yaklaşık 10 dakika süren maçın sonunda dostluk kazandı. Maçın sonunda voleybolcular ve programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumların temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.

