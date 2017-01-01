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Çocuk bayramında piyano resitali



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda, genç yetenek Sueda Betül Bağcı tarafından piyano konseri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç yetenekleri ağırladı. 5. sınıf öğrencisi Sueda Betül Bağcı tarafından verilen piyano konseri, Merinos Müze Galeri alanında yapıldı. Konserde, Bach'ın 'Prelude', Ludwing van Beethoven'ın 'Für Elise', Mozart'ın 'Türk Marşı' isimli eserlerini başarıyla seslendiren Bağcı, dinleyenlerden alkış aldı.

Konser sonunda genç yeteneği tebrik eden Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, sene boyunca atölye ve çeşitli çalışmalar düzenlediklerini, müzeleri tüm kesimlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Sueda Betül Bağcı ise kendisine bu imkânı veren Müzeler Şube Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Program, hediye takdimiyle sona erdi.

(SD-



22.04.2017 11:10:14 TSI

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