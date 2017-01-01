YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fasl-ı akademi konseri

Fasl-ı akademi konseri



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, düzenlediği "Fasl-ı Akademi" başlıklı konserle, sanatsal etkinliklerine bir yenisini ekledi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, öğretim üyeleri ve davetli konuklar katıldı.

Udda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Haluk Yücel, klasik kemençede Yrd. Doç. Dr. Filiz Kaya ve Perküsyon'da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Nail Üçyol'un yer aldığı konserde, Düzce Üniversitesi öğrencileri Kerim Karabaş, Beyza Eker, Büşra Çimen, Tolga Kendüzler, Yeliz Bozkurt ve Hatice Dağlar korist olarak katkı sağladı.

Konserde hicaz fasıl, solo ve potporiden oluşan repertuarla birbirinden değerli eserleri seslendiren sanatçılar ve öğrenciler, başarılı bir sahne performansı sergilediler. Enstrümanlarıyla şarkılara hayat veren sanatçılar solo ve toplu bir şekilde icra ettikleri konserle dinleyicilere musikiyle dolu bir sanat akşamı yaşattılar.

İlgi ve beğeniyle takip edilen programın sonunda, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından konseri icra eden sanatçılara ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

(AY)



22.04.2017 11:14:34 TSI

NNNN

