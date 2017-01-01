22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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ayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş:

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:11
ayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş:
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş:
- "Taksilerde kamera sistemine sıcak bakmıyoruz"
- "Taksilerde kamera vatandaşın hürriyetini kısıtlar"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş taksilere getirilecek olan güvenlik kamerası uygulamasının, vatandaşın hürriyetini kısıtlayacağını söyledi.
Uygulamaya sıcak bakmadıklarını dile getiren Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, "Taksilere kamera takma konusu bizim tasvip etmediğimiz bir şeydir. Sebebine gelince vatandaşın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlar. Bizim anayasamızın 20. maddesinde de herkesin özel hayatı ve aile hayatına saygı gösterilmelidir. Taksici esnafımızın arabalarımıza kamera takmasıyla vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlamış oluruz, en azından müdahale etmiş oluruz. O sebeple gerekçe görmüyoruz. Kamera bize ne getirecek, vatandaşa ne getirecek, esnafımıza ne getirecek? Bu bize getirisi olmayan bir şey ve üstelik vatandaşın temel haklarına müdahale etmiş anlamını ifade eder. O sebeple de biz araçlarımıza kamera taktırmak konusuna sıcak bakmıyoruz. Çünkü kayda değer bir şeyimiz yoktur artı müşterimizi kaybederiz. Arabada kamera var diye vatandaşlar binmekte imtina eder. O sebeple kamera sistemine sıcak bakmıyoruz. Çünkü taksici esnafımıza getirisi olan bir şey değildir ve iş kaybına sebebiyet vereceği düşüncemizden dolayı olayı tasvip etmiyoruz" diye konuştu.

"Suç bile olabilir"
Bu uygulamanın kişisel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesi ile suç olduğuna inandıklarının da altını çizen Başkan Ali Ateş, "Toplu taşıma araçlarında, halk otobüslerinde takılır, onlarda mantıklı olur. Ama her taksiye binenin kamera kayıtlarını alırsan vatandaşın hürriyetini kısıtlayacağı kanaatindeyiz. Bir yerde suç teşkil edeceği kanaatindeyiz. Ama fayda getirecek bir şey varsa biz onlara da saygılıyız, takılması gerekiyorsa da taktırırız. Şuanda bir gerekçe görmüyoruz. Her vatandaşı kayda almamızın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla kamera sistemi bizim için geçerli değildir, sıcak bakmıyoruz" ifadelerinde bulundu.
(TB-SK)

22.04.2017 11:19:48 TSI
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