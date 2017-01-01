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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Sekmen'den Çocuk Bayramı Mesajı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:15
Başkan Sekmen'den Çocuk Bayramı Mesajı
Başkan Sekmen'den Çocuk Bayramı Mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında şöyle dedi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97. yıldönümü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. 23 Nisan; aziz milletimiz ve ulusumuzun kurtuluş ve egemenliğini ifade eder. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya'da kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, müreffeh ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. 23 Nisan; Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı, eğitimli, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri bizim en büyük hedefimizdir. Amacımız; çocuklarımıza uygarlığın tüm nimetlerini ulaştırmak, onlara her bakımdan daha mutlu yaşayabilecekleri bir şehir bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin muasır medeniyet fikrine ulaşmasında emeği geçen TBMM'nin kahraman üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne ayrı bir anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, yavrularımıza sevgilerimi sunuyorum."
(ERZ-AT-Y)

22.04.2017 11:23:37 TSI
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