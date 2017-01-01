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Patnos'ta dört kişiye verilen cezalar Yargıtay tarafından onaylandı



AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde 15 yaşından küçük çocuğu dağa götürme eyleminden dolayı, devletin birliğini bozma suçundan müebbet hapis ve çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen M.E.U'ra verilen karar Yargıtay tarafından onandı. Kararın Türk yargı tarihinde 15 yaşından küçük çocuğu dağa götürene verilen ilk karar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, terör örgütüne üye olma suçundan A.A.'ya verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezası ve kepenk kapattırmak için broşür dağıtan V.K ve Y.K'ye verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezası da Yargıtay tarafından onaylandı.

(FY-AT-Y)



22.04.2017 11:24:55 TSI

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