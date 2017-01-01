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TÜ'den Hasta Okulu Programı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 'Hasta Okulu Programı' kapsamında hasta ve hasta yakınları ile konunun uzmanı hekimleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, toplum yararına sunduğu sağlık hizmeti kapsamında, hasta ve hasta yakınları ile konunun uzmanı hekimleri dostluk ve güven ortamında bir araya getirmeye devam ediyor. Hastaların yaşamını daha rahat sürdürebilmelerini ve doğru bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Hasta Okulu Programı kapsamında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nükhet Aladağ Çİftdemir tarafından Anne Sütü ve Emzirme isimli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Nükhet Aladağ Çİftdemir, toplantıda anne sütünün önemi ve özelliklerinin yanı sıra emzirmenin faydaları ve doğru emzirme yöntemlerinden bahsetti.

(KU-MK-Y)



22.04.2017 11:27:27 TSI

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