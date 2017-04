YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekden İlkokulu'nda 23 Nisan coşkusu

KAYSERİ (İHA) - Özel Tekden İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Kadir Alper tören ve gösterilerin hazırlanışında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek milli bayramların birlik ve bütünlüğün perçinleri olduğunu söyledi. Alper, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da yaktığı milli mücadele ateşi Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta aldığı enerji ile kurtuluşa olan inancımızı perçinlemiş ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla Kurtuluş Savaşımızın arkasındaki en büyük milli irade olmuştur. Biz bu vesileyle bu bayramı her zaman en büyük coşkuyla kutlamayı kendimize amaç edindik. Milli bayramlarımız, milli birlik ve bütünlüğümüzün perçinleridir. Dolayısıyla millet olarak, okul olarak, öğrenciler olarak bizler bu bayrama her zaman gerekli önemi vermek durumundayız. Türk Milleti olarak milli değer kabul ettiğimiz bu bayramlarımıza gerekli önemi verirsek, milli değerlerimizi yaşatırsak ancak o zaman dünya sahnesinde hak ettiğimiz şerefli yeri almış oluruz. Onun için bu bayramları kutlamayı kendimize büyük amaç ediniyoruz. Özel Tekden İlkokul ve Ortaokulu olarak bu bayramı yaklaşık 10 yıldır birlikte kutluyoruz. Her bayramda ayrı bir coşku yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Törende öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle 123 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Törene öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

22.04.2017 11:30:08 TSI

