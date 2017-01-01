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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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TÜ'den Batı Trakya temasları

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:24
TÜ'den Batı Trakya temasları
TÜ'den Batı Trakya temasları

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da aralarında yer aldığı heyet, Batı Trakya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Üniversite Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Trakya Bölge Temsilcisi Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hatipler'den oluşan heyet, Batı Trakya'da temaslarda bulundu.
Temaslar çerçevesinde Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'yı makamında ziyaret eden heyet, ardından İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin daveti üzerine Koyunköy Hatim Duasına katıldı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu buradaki vatandaşlar ile sohbet ederek kendilerine "Size Türkiye'den, Edirne'den ve Trakya Üniversitesinden selam getirdik. Burada Hatim yapmış olan çocuklarımız için düzenlenen törendeki heyecandan, geleneklere sahip çıkılmasından, insanların samimiyetinden çok etkilendim. İnşallah çocuklarımızı gelecekte Üniversitemizde görmek isteriz. Sağlık, eğitim ve bilim anlamında bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Ardından heyet Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i ziyaret etti. Son olarak Gümülcine Türk Gençler Birliğini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu ve beraberindeki heyet burada yeni seçilen dernek başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' mesajlarını iletti.
(KU-MK-Y)

22.04.2017 11:33:06 TSI
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