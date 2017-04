YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tepebaşı Belediyesi'nden bir kütüphane daha

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Belde Evi Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde kütüphane açıldı.

Eskişehir Inner Wheel Kulübü'nün desteğiyle oluşturulan, Bahçelievler Belde Evi Meslek Edindirme Kurs Merkezi kütüphanesi; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Inner Wheel Kulübü Başkanı Ferda Arabacı ve kursiyerlerin katılımı ile açıldı. Yetişkinlerin ve çocukların yararlanabileceği eserlerden oluşan kitaplar kulüp tarafından kütüphaneye bağışlandı.

Eskişehir Inner Wheel Kulübü Başkanı Ferda Arabacı, yaptığı konuşmasında, "Ahmet Bey'e kitap bağışı yapmak istediğimizi ilettik, O da bize buradan bahsetti. Birkaç aylık çalışmayla bu kütüphaneyi oluşturduk" dedi.

"Kütüphanelerin değeri hiçbir zaman küçümsenemez"

Başkan Ataç ise Inner Wheel Kulübü Başkanı Ferda Arabacı'ya teşekkür ederek, "Burada meslek edindirme kursları gerçekleştirildiği için bilgiye ve kaynağa ihtiyaç var. Ferda Hanım böyle bir teklifle geldiğinde, buranın uygun olacağını düşündüm. Kendileri de kabul ettiler. Kütüphanelerin sayılarını arttırmak çok önemli. İnternetten her türlü bilgiye ulaşılabiliyor ama kütüphanelerin değeri hiçbir zaman küçümsenemez. Gençlerimize, çocuklarımıza kitap okumalarının ne kadar önemli olduğunu her yerde vurguluyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de açtığımız kütüphaneyi, çocuklar büyük bir mutlulukla sahiplendiler. Türk milletinin tek bir çıkış yolu var o da eğitim. Çocuklarımızı çok iyi eğitip, onların iyi bir insan olmalarını sağlamalıyız. O yüzden kütüphaneler çok önemli" dedi.

