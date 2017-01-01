22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Şirin 'Engelli memur adayları kadro müjdesi bekliyor'

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:40
Şirin 'Engelli memur adayları kadro müjdesi bekliyor'
Şirin 'Engelli memur adayları kadro müjdesi bekliyor'

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Temmuz ayında yapılması beklenen atamalarda en az 10 bin engellinin atama yapılmasını ümit ettiğini söyledi.
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, kamuda yapılan atamalarda engellilerin her seferinde kamuda boş bulunan kadroların fazla doldurulmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Temmuz ayında yapılacak olan atamalardan ümitli olduklarını ifade eden Şirin, "Kamudaki engelli açığı 2 yılda bir EKPSS sınavı yapılmak suretiyle genel itibariyle her sınavda 3 alım yapılarak kapatılmaya çalışılmaktadır. Fakat yapılan atamalar incelendiğinde esasında gerekli engelli kontenjanların doldurulmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi 2016/1 EKPSS tercihlerinde toplam 4 bin 893 kadro yer almıştı. Bu kadrolar için 41 bin orta öğretim mezunu, 7 bin 700 ön lisans mezunu ve 5 bin 500 lisans mezunu başvuru yaptı. ÖSYM'nin 2016/1 EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre 48 orta öğretim,107 ön lisans ve 146 lisans kadrosuna ait olmak üzere toplam 301 kadro boş kaldı. Yani 301 engelli kardeşimizin hayalleri bir sonraki atamaya kalmış oldu. Yani dolayısıyla engelli memur adaylarımız bu konuda her seferinde kamuda boş bulunan kadroların fazla doldurulmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşamıştır. Önceki yıllarda yapılan atamalar her seferinde beklentilerin altında kaldı. Ancak engelli memur adayların 2017 Temmuz ayı yapılacağı belirtilen atamaların önceki yılların telafisi olacağı ve en az 10 bin Engelli ataması yapılacağını ümit ediyoruz.
(SÖ-SÖ-Y)

22.04.2017 11:46:40 TSI
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