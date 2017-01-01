YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarmadan sahte içki operasyonu

- Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekiplerinin Menteşe'nin Göktepe Mahallesi Avcılar mevkisinde bir evde yapılan aramada 26 şişe sahte rakı ele geçirdi.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Vatandaşların sağlığını tehdit eden, vergi kaybı ve haksız kazanç elde edilen sahte ve kaçak içki tacirlerine yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri aralıksız sürerken, Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi Avcılar mevkisinde bir eve düzenlenen operasyonda sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından Göktepe Mahallesi Avcılar mevkisinde N.A. isimli şahsın evinin eklentilerinde sahte rakı olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama iznini ardından ekipler evde arama yaptı. Yapılan aramada evin eklentilerinde gizli bölmelere saklanmış vaziyette 26 şişe sahte rakı ele geçirildi. Aramada bir adet av tüfeği ve tüfeğe ait 21 fişek bulundu.

Evinde sahte rakı ele geçirilen N.A. hakkında yasal işlem başlatılırken, İl Jandarma Komutanlığınca toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde halkın sağlığını tehdit eden ve ölümlere sebebiyet veren tüm kaçakçılık olayları ile kararlılıkla mücadele edileceği açıklandı.

(BT)



22.04.2017 11:49:19 TSI

NNNN

