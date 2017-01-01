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Bilecik'te 81 ilden gelen 500 kız öğrenciyi ağırladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen ''Kuruluştan Çanakkale'ye'' gezisi kapsamında 500 kız üniversite öğrenci Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'e geldi.

Bilecik'teki gezileri kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek dua eden 81 ilden gelen kız öğrenciler, daha sonra Tarihi Orhangazi Camisinde kenttin tarihi ve kültürel değerleri hakkında Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Umut Özdemir'den bilgi aldılar. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen gezi hakkında yaptığı değerlendirmede; dirilişin şehri Bilecik'te, 81 ilden gelen gençleri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğümüz tarafından "Tarih ve Medeniyet Gezileri" kapsamında "Kuruluştan Çanakkale'ye" adıyla gerçekleştirilen gezi kapsamında 500'ü kız, 500'ü erkek toplamda bin üniversite öğrencisi, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizi ziyaret etti. Bilecik, Osmanlı Devletine kuruluş olurken, aynı zamanda Kurtuluş Mücadelemizde de önemli savaşların ve kahramanlıkların yapıldığı güzide toprak parçasının adı. Dolayısıyla her vatan evladının Bilecik'e gelip görmesi aslında onların birer vefa borcudur. Bilecik, Osmanlı Devletinin ilk başkenti olduğu gibi kurtuluşun da şehridir. Ben bu anlamda bu güzel ve anlamlı programı gerçekleştiren bakanlığımız temsilcilerine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu gezi kapsamında 500 kız öğrenci grubu öncesi 500'de erkek öğrenci Bilecik'e geldi.

(CKT-MET-Y)



22.04.2017 11:51:54 TSI

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