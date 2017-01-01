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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Başkan Aksoy, koltuğunu öğrenciye bıraktı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:43
Başkan Aksoy, koltuğunu öğrenciye bıraktı
Başkan Aksoy, koltuğunu öğrenciye bıraktı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu kendisini ziyarete gelen dördüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ulus'a bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vakıfbank İlkokulu öğrencileri ve yöneticileri, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu kendisini ziyarete gelen Vakıfbank İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Zeynep Ulus'a bıraktı.
Ziyaret anısına Başkan Aksoy'a çiçek takdim eden Zeynep Ulus, eğitime verdiği destek ve önemden dolayı Başkan Aksoy'a teşekkürlerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aksoy ise tüm çocukların gününü kutlayarak çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında: "Sizlere düşen görev; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yarınlarımızın güvencesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını" kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Ziyaretten ötürü öğrenci ve öğretmenlerine teşekkürlerini ileten Başkan Aksoy, öğrencilerin ileride çok iyi makamlara gelmesini ümit ettiğini ifade etti.
(HO-ŞAK-Y)

22.04.2017 11:51:57 TSI
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