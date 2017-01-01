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Başkan Ataç'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiğini hatırlatan Başkan Ataç, "Ülkemizin bu zor döneminde, bütün güçlüklere karşın, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluşun ancak milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi sonucu mümkün olacağı kanaatindeydi. Nihayet, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu. Atatürk, 23 Nisan 1924'te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 1979'un, UNESCO tarafından "Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası bir nitelik kazanmıştır" ifadelerini kullandı.



"23 Nisan ulusal egemenliğin halka ait olduğunu gösteren bir gelişmedir"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ulusal egemenliğin halka ait olduğunu gösteren bir gelişme olarak tarihe altın harfler ile yazılmıştır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Bütün cihan bilmelidir ki; artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

(KA-MET-Y)



22.04.2017 11:55:42 TSI

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