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Yiyecek arayan karacalar köye indi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya merkeze bağlı Uluköyde, kar yağışı nedeniyle köyde yiyecek arayan çok sayıda karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mehmet Demir isimli vatandaş, aracıyla ilerleyen köyün içerisinde yiyecek arayan bir karacaları gördü.

Hemen aracını durduran Atmaca, karacayı cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, karacanın köyde bir süre yiyecek aradığı, daha sonra ormanlık alana doğru kaçtığı görülüyor.

Doğa gezisi için her hafta Kütahya merkezden Türkmen Dağına gittiğini belirten Mehmet Demir, "Türkmen Dağı iyi bir tanıtımla Kütahyamıza avcılık sporu konusunda katkıda bulanabilir. Yetkililerimizin bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi.

(EFE)



22.04.2017 11:55:57 TSI

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