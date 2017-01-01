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Bosnalı Edin'e sürpriz doğum günü



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli'ye gelen Bosnalı Edin'e sürpriz doğum günü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için Kocaeli'ye gelen Bosnalı Edin Juka sürpriz bir doğum günü yapıldı. Türk arkadaşları ve aileleri ile kendi ülkesinden gelen grubun bulunduğu doğum gününde renkli görüntüler oluştu. Edin'in kendisi için hazırlanan pastayı gördüğündeki şaşkınlığı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne 41 ülkeden 1000 çocuk katılıyor. Dünya çocukları festival süresince Türk aileleri ile beraber birkaç gün geçirme fırsatı buluyor. Aileler, dünya çocuklarını kendi öz evlatları gibi sahiplenirken, Türk çocukları da bir kardeş gibi zaman geçirme fırsatı buluyor. Öyle ki aileler, festival günlerine gelen konuk ülke çocuklarının doğum günlerini de kutlamayı ihmal etmiyor.

Bosna-Hersek grubundaki çocuklara ev sahipliği yapan aileler de kafilede bulunan Edin'e süpriz bir doğum günü hazırladı. Bir pastanede Bosnalı çocukları buluşturan Türk aileleri, burada 11 yaşındaki Edin'in doğum gününü kutladı. Pastanın gelmesi ile ilk önce şaşıran Edin, hep birlikte "mutlu yıllar Edin" sözleri ile kendisine doğum günü süprizi yapıldığını anladı. Oldukça sevinen Bosnalı Edin'in arkadaşları ve Türk aileleri sarılarak 12. yaşını kutladı.Edin, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü için çok mutlu olduğunu belirterek" Kocaeli'ne ilk gelirken ailemden ayrıldığım için çok tedirgindim. Ama arkadaşım Kerem'i ve ailesini tanıyınca çok mutlu oldum. Onlarla çok iyi vakit geçiriyorum. Türkiye'yi Barcelona'da futbol oynayan Arda'dan biliyordum zaten. Şimdi de yeni bir ailem oldu ve Türkiye'yi ve Kocaeli'yi hiç unutmayacağım" dedi.

Edin'i misafir eden Elif Meşe ve Savaş Meşe çifti ise Edin'i ailenin bir ferdi gibi gördüklerini ifade etti. Oğulları Kerem ise Edin'le çok iyi vakit geçirdiklerini, şimdiden kendi ülkesine gideceği için üzgün olduğunu belirtti. Kerem, Edin'i bir kardeşi gibi gördüğünü de sözlerine ekledi.

(RFK-Y)



22.04.2017 11:59:28 TSI

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