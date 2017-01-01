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Tanrıver: " 23 Nisan Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin demokrasiye geçiş günüdür"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52
Tanrıver: " 23 Nisan Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin demokrasiye geçiş günüdür"
Tanrıver: " 23 Nisan Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin demokrasiye geçiş günüdür"

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan günün tarihin en parlak sayfalarından biri olduğunu ifade eden Tanrıver, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.
Tanrıver "Aynı zamanda bu gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilerek, tüm dünya çocuklarına hediye edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birliğimizin kenetlenmiş bir ifadesidir. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yetiştirip, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras demokratik, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye'dir. Bu yolda hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm Nevşehir Halkının ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(COŞ-SK)

22.04.2017 12:00:32 TSI
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