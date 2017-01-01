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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Milli Eğitim Bakanlığı Kilis'e 79 milyon TL'lik yatırım yapıyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52
Milli Eğitim Bakanlığı Kilis'e 79 milyon TL'lik yatırım yapıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Kilis'e 79 milyon TL'lik yatırım yapıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Hasan Kara, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın referandum sürecinden önce referandum süresince ve süreçten sonra yaptıkları ve yapacakları desteklerden dolayı tüm Kilis halkı ve şahsı adına teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Kara, Bakan Yılmaz'ın her zaman Kilis'e destek olduğunu hatırlatarak, "Bakanımız Kilis'e özel olarak hazırlanan yatırım programında devam eden dört okulumuz olan Kilis İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi, Musabeyli İmam Hatip Lisesi, Polateli Çok Programlı Lise ve yeni proje olarak yapımı başlayacak olan Güzel Sanatlar Lisesi, Orta Öğretim Pansiyonu ve Bilim Sanat Merkezi 2019 yılında tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulacağını, devam eden ve yeni yapılacak olan projelerin toplam bedeli 79 milyon 886 bin TL tutarında olduğunu ifade ettiler. Tüm bu çalışmalarından ve Kilis'e olan hassasiyetinden dolayı Bakanımıza tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bu vesile ile referandum sürecinde evet diyerek Ankara'da güzel bir ses getiren Kilis halkına Bakanımızın selamını da iletmek istiyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

22.04.2017 12:00:57 TSI
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