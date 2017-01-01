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Rektör Taş'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında Başkan Yağcı'yı makamında ziyaret eden Rektör Taş, üniversitenin gelişimi hakkında bilgi verdi. Başkan Yağcı, 2007 yılında temellerini atılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin büyüyerek, gelişerek en seçkin üniversiteler arasındaki yerini aldığı belirterek, "Bu yıl inşallah üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını hep birlikte kutlayacağız. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı İlbay Vurdular bizi ziyarete geldiler. Kendilerine nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyor, nice yıllar diliyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



22.04.2017 12:01:08 TSI

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