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23 Nisan çocukları itfaiye personelini unutmadı



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik öğrenciler, Kocaeli İtfaiyesini ziyaret etti.

İzmit İtfaiye Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yazlık ICS- Opel Uluslararası Dostluk Ortaokulu anasınıfı öğrencilerini ağırladı. Sınıf öğretmeni Buket Çekin eşliğinde itfaiye merkezini ziyaret eden çocuklar, itfaiye personelinin ekipmanlarını deneme fırsatı buldu. Ziyarete gelen öğrencilere itfaiyecilik mesleğini anlatan ve yapılan çalışmaları uygulamalı bir şekilde anlatan itfaiye personeli ise ziyaretten dolayı sınıf öğretmenine ve öğrencilere teşekkür etti. Minik öğrenciler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, itfaiye personeline teşekkür etti.

(İG-RFK-Y)



22.04.2017 12:02:58 TSI

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