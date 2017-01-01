YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Demirkol'dan esnafa evet teşekkürü

Demirkol'dan esnafa evet teşekkürü



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 16 Nisan'daki referandumda Şanlıurfa'dan güçlü bir evet çıkması dolayısıyla yürüttüğü teşekkür ziyaretinde esnafı unutmadı.

Fevzi Demirkol, beraberinde Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Keskin ile birlikte Divanyolu Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile referandumunda Şanlıurfa'dan güçlü bir evet çıkması dolayısıyla görüştüğü kişilere teşekkür eden Demirkol, yeni sistemle birlikte daha güçlü bir Türkiye olacağımızı ifade etti. Görüştüğü esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Demirkol'a gezisi sırasında esnaf ve vatandaşlar da, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(AK-SD-Y)



22.04.2017 12:04:10 TSI

NNNN

