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Pınarbaşı 23 Nisan çocuk bayramını kutladı

- Pınarbaşı,"Türk milleti, istikbaline kendisinin karar vereceğini 97 yıl önce dünyaya ilan etmiştir"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, Türk milletinin, istikbaline sadece kendisinin karar vereceğini, bağımsızlık ve demokrasinin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan ettiğini bildirdi.

Pınarbaşı, takvimlerin 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, milletin temsilcilerinin Meclis çatısı altında birleşerek, ülkenin geleceğini şekillendirecek tarihi bir adım attığını hatırlatarak, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığını ifade eden Pınarbaşı, "Milli egemenlik kavramı, TBMM'nin açılışıyla vücut bulmuştur. Milletimiz, esareti kabul etmeyeceğini ve istikbali konusunda kendisinin karar vereceğini o gün tüm dünyaya ilan etmiştir. Gücünü milletin egemenliğinden alan Meclis, azim, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesine yön vermiş ve eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsüne imza atılmıştır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına bu günün armağan edildiğini de vurgulayan Pınarbaşı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen bu bayram, farklı dinden, milliyetten ve farklı coğrafyalardan tüm çocukları bir araya getirerek dünya barışına, birlik-beraberliğe, sevgi ve kardeşliğe yapılan bir vurgudur. Bu duygularla milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisimizin 97. açılış yıl dönümünü kutluyor, vatanı için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



22.04.2017 12:06:10 TSI

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