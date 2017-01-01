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23 Nisan çocukları tanışma yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen Beyin Olimpiyatları için Kocaeli'ne gelen 332 çocuk tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen Beyin Olimpiyatlarına katılmak için Kocaeli'ne misafir olarak gelen 332 çocuk Ramada Otel'de gerçekleştirilen tanışma yemeğinde bir araya geldi. Tanışma yemeğine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Türkiye Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalopkulu ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 83 Bilim Sanat Merkezi 'nden 332 çocuk katıldı.

Kocaeli'yi geleceğe bilim kenti olarak taşımak istediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli'de bilim adına öğrencilere 200 bin tablet dağıtıldığını, Avrupa'nın en büyük 3. Bilim Merkezinin de Kocaeli'de kurulduğunu belirtti. Yeşildal, "Ülkemizi, inançlarımızı koruyabileceğimiz bir vatana sahip olmak için geleceğimize yatırım yapıyoruz. Sizleri yeni dünyaya hazırlamakla görevliyiz" dedi.

(İG-RFK-Y)



22.04.2017 12:07:03 TSI

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