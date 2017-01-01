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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Genç'te, hayvanını boşı boş bırakanlara para cezası kesilecek

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:00
Genç'te, hayvanını boşı boş bırakanlara para cezası kesilecek

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesi merkezinde, çevre kirliliğine neden olup trafiği aksatan başıboş hayvanların önüne geçebilmek için cezai işlem başlatılmasına karar verildi.
Genç Belediyesi encümen üyelerinin kararıyla, sahipli hayvanların başı boş ilçe merkezinde gezinmesinin önüne geçilmesi için 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 37. Maddesine göre para cezası ile cezalandırılması kararı alındı.
Alınan karar sonrası belediye hoparlöründen duyuru yapıldı. Duyuruda," Başıboş bırakılan özellikle büyükbaş hayvanlar, çevreye büyük zararlar veriyor, trafik akışını engelliyor. Hayvan sahiplerinden rica ediyoruz, hayvanlarını başıboş bırakmasınlar. Bu uyarılarımız dikkate alınmadığı takdirde başıboş olarak yakaladığımız hayvanları belediyeye ait ahırda bağlayacağız ve hayvan sahibine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 37. Maddesine göre para cezası verilecek" denildi.
(SA-HİV-Y)

22.04.2017 12:09:21 TSI
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