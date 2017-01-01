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Milas'ta makamlar öğrencilere teslim edildi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki bazı resmi makamlar öğrencilere teslim edildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, koltuğunu Merkez İlkokulu öğrencisi Duru Önde'ye devretti. Okul Müdürü Halil Mert, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarıyla Belediye Başkanlık makamına gelen ve görevi devralan Önde, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Küçük Başkan'dan talimat

Balavca deresi ıslahı, kültür merkezi, kapalı spor salonu, sokak hayvanları, okullara çocuk oyun alanları ve okul bölgelerinde trafiğin denetlenmesi gibi birçok konuya değinen küçük Başkan Önde, birim amirlerine talimatlar verdi. En büyük hayalinin ise Milas'a oyuncak kütüphanesi açmak olduğunu belirten temsili Başkan Duru Önde, bu konuda çalışma yapılmasını istedi.

Bütün öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Tokat, kendisini ziyaret eden çocuklara belediyenin sorumlulukları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Diğer makamlar

Program kapsamında Milas Kaymakamlık makamı Sakarya İlkokulu öğrencisi Renk Özkan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamı Semiha Altunkan İlkokulu öğrencisi Şevval Kaya'ya, İlçe Jandarma Komutanlığı makamı Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Şakir Temizel'e, İlçe Emniyet Müdürlüğü makamı Dr. Mete Ersoy İlkokulu öğrencileri Emir Atilla Güldaş, Öykü Gül, Kadir Solmaz, Elif Tuğçe Ceylan'a ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu makamı ise Beçin İlkokulu öğrencisi Ceylin Nur Köse'ye devredildi.



(ÇP-BT)



22.04.2017 12:09:56 TSI

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