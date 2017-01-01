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Vedaş sınırdaki öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti



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Ecevit Bay

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi derecik beldesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

İrak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Umulu köyü İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleri Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Irak ile sınır konumunda olan Umurlu köyü İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilere dağıtarak 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte ikinci bayramı yaşattı. Programa katılan VEDAŞ Van Bölge Müdürlüğünde Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefi Süleyman Kurt, VEDAŞ ilçe çalışanları ve öğrenciler katıldı.

(EB-ŞAK-Y)



22.04.2017 12:14:51 TSI

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