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Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı



MERSİN (İHA) - Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de yarın sabah saat 05.00 civarında güney ve güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde, saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşacak fırtına bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde zaman zaman hızı saatte 100 kilometreyi bularak kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına tüm bölgede etkisini gösterecek.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı halkı uyardı.

(KYM-Y)



22.04.2017 12:15:40 TSI

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