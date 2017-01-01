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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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AK Parti'den Malazgirt ilçesine teşekkür ziyareti

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:07
AK Parti'den Malazgirt ilçesine teşekkür ziyareti
AK Parti'den Malazgirt ilçesine teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - AK Parti Muş İl Başkanlığı heyeti, Malazgirt ilçesinde 16 Nisan referandumunda sandıklara giden vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundular.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ve Ak Parti il teşkilatı ile Malazgirt ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, 16 Nisan referandumundaki desteklerinden dolayı halka teşekkür ettiler. Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş il teşkilat üyeleri, Malazgirt Ak Parti ilçe Başkanı Kenan Deniz ve Malazgirtli vatandaşlar ile bir araya geldiler. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, ilçe teşkilatına seçim kampanyasındaki yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Tüm Türkiye'nin gözü 16 Nisan referandum seçimlerindeydi. Ancak Allah'a şükürler olsun ki 15 yıllık iktidarımızda atmış olduğumuz temelin öyle kolay kolay sarsılmayacağı fark edildi. Bunu fark eden halkımız bizlere 16 Nisanda Muş'ta rekor bir oyla referandum zaferini yaşattılar. Malazgirt ilçemizde çok güzel bir oy aldık. İnşallah bundan sonra bu oy oranlarımız daha da artacak. Bu başarıya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Malazgirt ilçe teşkilat binasında Yapılan konuşmaların ardından AK Parti heyeti Elmakaya beldesine gitmek için ilçeden ayrıldı.
(VE-ŞAK-Y)

22.04.2017 12:16:36 TSI
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