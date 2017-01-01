YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit ve gazi yakınlarından tabur komutanına plaket

Şehit ve gazi yakınlarından tabur komutanına plaket



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesindeki şehit ve gazi yakınları ve beraberinde 15 Temmuz Gazisi Ayhan Taşdemir, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Özer Küçükuysal'ı makamında ziyaret edip plaket takdim etti.

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit ve gazi yakınları Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Özer Küçükuysal'ı makamında ziyaret etti. Şehit ve gazi yakınları üzerinde 'İlçemizde terörle mücadelede göstermiş olduğunuz azimli, kararlı ve dik duruşunuzdan dolayı teşekkür ederiz' yazılı plaketi Tabur Komutanı Binbaşı Özer Küçükuysal'a verdi. Binbaşı Küçükuysal, terörle mücadelenin vatani bir görev olduğunu belirterek, takdir ve teşekkür beklemeden bunu yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi.

Plaket sunumundan sonra Tabur Komutanı ile toplu fotoğraf çeken şehit ve gazi yakınları 7. Jandarma Tabur Komutanlığı'ndan ayrıldı.

(SÖ-AKK-Y)



22.04.2017 12:18:31 TSI

NNNN

