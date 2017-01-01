22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de tarihi heyecan

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:11
Hakkari'de tarihi heyecan
Hakkari'de tarihi heyecan
- Hakkari kurtuluşunun 99. yıldönümü törenlerle kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlene törenle kutlandı.
Eski hükümet konağı bahçesinde düzenlenen tören öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınarak alana giriş yapanlar üst aramasından geçirildi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Vali yardımcıları Hasan Ongu, Bekir Abacı, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz ve kurum amirleri katıldı. Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın göndermiş olduğu kutlama mesajlarının okunmasının ardından program Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Funda Özkan'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından devam etti. Değişik okullardan öğrenciler vatan destanı adlı şiirler okundu. Hakkari Meslek Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin birbirinden güzel gösterisinin ardından program sona erdi.
(FT-ŞAK-Y)

22.04.2017 12:19:47 TSI
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